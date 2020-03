Empfehlung - Jäger tragen in Hoogstede eine Tonne Müll zusammen

Hoogstede Im Rahmen der „Aktion saubere Landschaft“ am vergangenen Samstag haben sich fast alle Reviere des Hegering V Hoogstede/Ringe der Jägerschaft Grafschaft Bentheim beteiligt. Zusammen mit vielen Familienmitgliedern und freiwilligen Helfern haben die Jägerinnen und Jäger über eine Tonne illegal entsorgten Müll zusammengetragen und bei der Mülldeponie in Wilsum zur fachgerechten Entsorgung abgeliefert. Wie schon in den Vorjahren wurde dadurch ein wertvoller Beitrag zum Umweltschutz geleistet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/jaeger-tragen-in-hoogstede-eine-tonne-muell-zusammen-347611.html