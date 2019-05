Irische Nacht am 6. Juli in Neugnadenfeld

Neugnadenfeld Auf Konzerten der „GoodNightFolks“ im kleinen irischen Pub um die Ecke oder auf den großen Bühnen in ganz Deutschland erlebt das Publikum immer wieder bemerkenswerte Konzertabende. Die Band versteht es, die traditionellen Klänge der irischen Folklore neu zu interpretieren und damit das Publikum zu gewinnen. Der charismatische Gesang wird durch die Klänge von Gitarre, Bass, Mandoline, Bouzouki, Banjo, Mundharmonika, Klavier und Akkordeon begleitet. Das Repertoire besteht aus einer Mischung harmonischer Balladen, melancholischer Melodien und schnellen Ohrwürmern.

Für den passenden Rahmen sorgen die Organisatoren mit Stehtischen und Barhockern im gemütlich gestalteten Festzelt. Irisches Bier vom Fass und weitere kulinarische Besonderheiten der grünen Insel sollen die Gäste für einen lauen Abend nach Irland entführen.

Karten für diese Veranstaltung gibt es im Vorverkauf bei der Bäckerei Klemp in Neugnadenfeld und Emlichheim, der Fleischerei Rex (in Neugnadenfeld und auf dem Nordhorner Wochenmarkt) und bei Hannes Laden in Emlichheim.