„Initiative Brückenschlag" seit zehn Jahren in Emlichheim

Seit zehn Jahren verteilt der Verein „Initiative Brückenschlag“ Lebensmittel an bedürftige Einwohner in der Samtgemeinde Emlichheim. Am Freitag wurde dieser Geburtstag in der früheren Jugendbildungsstätte, dem jetzigen Zuhause des Vereins gefeiert.