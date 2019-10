Auf dem Bohrplatz Em 192 im Emlichheimer Westfeld ist der Aufbau der Bohranlage im Gange. Wintershall Dea will hier bis zu 900 Meter tief nach Erdöl bohren. Insgesamt sind vier neue Bohrungen und zwei Ablenkungsbohrungen aus vorhandenen Bohrlöchern geplant. Am kommenden Dienstag gibt es am Bohrplatz Informationen für Bürger. Foto: Meppelink