In Emlichheim sprudeln die Steuerquellen

Die Samtgemeinde Emlichheim will 2020 wieder Schulden abbauen. Dabei helfen stetig steigende Steuereinnahmen. Viel Geld will die Kommune in die Feuerwehr Laar und die Sanierung der Turnhalle an der Berliner Straße in Emlichheim stecken.