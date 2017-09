Im Beiwagen der „Guzzi“ auf die Piste

Der 16. Jumbo-Run in Emlichheim war wieder erfolgreich. Mehr als 900 Biker aus ganz Deutschland, Dänemark und den Niederlanden nahmen am Sonnabend an der Ausfahrt teil. In 62 Beiwagengespannen fuhren als Passagiere Bewohner des Hauses „Soteria“ mit.