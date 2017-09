Empfehlung - IHK würdigt Ausbildung bei Bekuplast in Ringe

Ringe. Der Kunststoff verarbeitende Betrieb Bekuplast kann auf eine mehr als 30-jährige Firmengeschichte zurückblicken und ist längst ein bedeutender Stein im Mosaik der Grafschafter Wirtschaft. 1985 in Emlichheim gegründet, sind heute allein am Standort in Ringe rund 260 Mitarbeiter beschäftigt. Für die Industrie- und Handelskammer (IHK) Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim ist das Unternehmen besonders wegen des Engagements für berufliche Bildung interessant: Bereits seit 2015 trägt Bekuplast das Siegel „IHK-TOP-Ausbildungsbetrieb“, eine Anerkennung für „ausgezeichnete Ausbildungsqualität“. Davon hat sich nun eine IHK-Delegation um Präsident Martin Schlichter und Hauptgeschäftsführer Marco Graf bei einem Firmenbesuch persönlich überzeugt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/ihk-wuerdigt-ausbildung-bei-bekuplast-in-ringe-207603.html