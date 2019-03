Empfehlung - Hund „Kito“ bringt Retter auf die Spur von Hündin „Lucie“

Emlichheim Am Dienstabend ist Lucie plötzlich verschwunden. Die neunjährige Jack-Russell-Hündin gehört zum Familie Pas, die in Emlichheim am Weg zum Fürstentum wohnt. Lucie liebt es, in der näheren Umgebung herumzustrolchen. Großvater Hermannes Pas sucht sie überall, aber sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Auch am Mittwoch ist Lucie nicht aufzufinden. Die Familie Pas hat kaum noch Hoffnung, ihre Hündin wiederzusehen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/hund-kito-bringt-retter-auf-die-spur-von-huendin-lucie-287949.html