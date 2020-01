Empfehlung - Hoogstede will bei Ärzteversorgung „nicht locker lassen“

Hoogstede „Wenn wir alle zusammenhalten, können wir hier im Dorf einiges bewirken“, meinte Bürgermeister Fritz Berends am Ende seiner Neujahrsansprache. Zuvor war er vor über 300 Gästen in der bis auf den letzten Platz besetzten alten Turnhalle auf viele Höhepunkte des vergangenen Jahres eingegangen, erinnerte aber auch an weniger erfreuliche Begebenheiten. Zudem warf er einen Blick auf die Planungen für das Jahr 2020.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/hoogstede-will-bei-aerzteversorgung-nicht-locker-lassen-339255.html