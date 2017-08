Empfehlung - Holger Hans neuer Leiter der Hauptschule Emlichheim

Emlichheim. Holger Hans ist am Freitagmittag als Leiter der Hauptschule Emlichheim feierlich in sein Amt eingeführt worden. Ganz neu ist diese Tätigkeit für den Emlichheimer nicht: Er übte sie seit Februar nach der Verabschiedung seines Vorgängers Heinrich Strenge bereits kommissarisch aus und übernahm die Schulleitung Anfang Mai auch offiziell. „Holger Hans genießt das uneingeschränkte Vertrauen des Kollegiums. Er wird besonders wegen seiner ausgeprägten Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit sehr geschätzt. Ihm übertragene dienstliche Aufgaben erledigt er zur vollsten Zufriedenheit“, versicherte Regierungsschuldirektor Gerhard Nögel bei einem Festakt in der Aula des Schulzentrums.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/holger-hans-neuer-leiter-der-hauptschule-emlichheim-204158.html