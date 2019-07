Holger Diekmann ist König der Bürgerschützen Emlichheim

Emlichheim Für Emlichheimer Verhältnisse war das Königsschießen des Bürgerschützenvereins in diesem Jahr schon nach kurzer Zeit beendet. Nach zwei Stunden holte Holger Diekmann mit dem 255. Schuss den Vogel von der Stange. Es hat in der Vergangenheit schon Wettkämpfe gegeben, die über die doppelte Zeit gingen. Der König erwählte Jutta van Loo zu seiner Königin. Den Thron vervollständigen Johann Hans und Jan Geerds als Ehrenherren, Gunda Diekmann und Doris Geerds als Ehrendamen. Hofmarschälle sind Friedrich und Andrea Zellmer, Jürgen und Helma Zellmer üben gemeinsam das Amt des Mundschenks aus. Beim Insignienschießen waren erfolgreich: Günter Helweg (Krone), Albert Tieneken (Apfel), Yoshua Gielians (Zepter), Birgit Kerperin (linker Flügel) und Ottmar Weggebakker (rechts Flügel). Bereits am Sonntag errang Martin Hein beim Wettschießen ehemaliger Könige die Kaiserwürde. mep