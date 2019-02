Empfehlung - Hoher Sachschaden: Haus brennt in Emlichheim unbemerkt

Emlichheim Nur weil das Haus am Hahnenberger Diek in Emlichheim so abgelegen liegt, blieb ein Brand in dem Haus längere Zeit unbemerkt. Nach Angaben der Polizei wurde das Feuer in dem leerstehenden Gebäude absichtlich gelegt. Die Ermittlungen ergaben, dass Brandbeschleuniger in den Räumen verteilt wurden, teilte ein Polizeisprecher mit. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/hoher-sachschaden-haus-brennt-in-emlichheim-unbemerkt--281916.html