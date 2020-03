Empfehlung - Emsland-Stärke-Prozess: Anklage fordert hohe Haftstrafen

Osnabrück Im Emsland-Stärke-Prozess vor dem Landgericht Osnabrück hat die Staatsanwaltschaft am Mittwoch hohe Haftstrafen für die vier Angeklagten gefordert. Oberstaatsanwalt René van Münster sah es als erwiesen an, dass sie sich über einen langen Zeitraum und in besonderem Maße der Bestechung im geschäftlichen Verkehr in einem besonders schweren Fall für schuldig gemacht haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/hohe-haftstrafen-im-emsland-staerke-prozess-gefordert-346591.html