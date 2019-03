Hof Veldink und Altes Landhaus Buddenberg neu aufgestellt

Mit dem Hof Veldink in Emlichheim und dem Alten Landhaus Buddenberg in Ringe haben sich zwei Restaurants in historisch wertvoller Bausubstanz neu aufgestellt. Eine Untersuchung belege, dass für beide Häuser Platz sei, erklärt Besitzer Wilhelm Roelofs.