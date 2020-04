Hochzeits- und Familienwald wird fitgemacht

Emlichheim Seit Anfang dieser Woche führt der Bauhof der Gemeinde Bodenverbesserungsarbeiten im Hochzeits- und Familienwald durch. Mit einem Tiefengrubber werden die Zwischenräume gelockert. Dies dient dazu, dass die Wasseraufnahme und das Wurzelwachstum der Bäume verbessert werden. Optisch führt das momentan zu einer sandigen Angelegenheit. Der Bauhof sorgt in diesen trockenen Tagen jedoch auch für genügend Beregnung, so dass der Hochzeitswald in Kürze wieder in seinem schönen grünen Licht erstrahlt. Für alle, die noch Interesse an einer Baumpflanzung haben, gibt es Gutscheine beim VVV. Die Pflanzung findet in diesem Jahr am 17. Oktober 2020 statt.