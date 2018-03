Hilfe aus Emlichheim für hörgeschädigte Malawier

Was haben Emlichheim und Lilongwe in Malawi miteinander zu tun? „Seit einigen Wochen eine Menge“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Niedergrafschafter unterstützten ein Hilfsprojekt der „Hear the World Foundation“ in dem afrikanischen Land.