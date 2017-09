Empfehlung - Herrnhuter Brüdergemeine trifft auf „Haltestelle“

Neugnadenfeld. Die Herrnhuter Brüdergemeine in Neugnadenfeld hatte für ihr Missionsfest am Wochenende die „Haltestelle“ zu Besuch. Die „Haltestelle“ ist eine Einrichtung der evangelischen Brüder-Unität, die Kinder, Familien, Jugendliche und Erwachsene einladen will, gemeinsam auf der Suche zu sein nach dem, was sie im Leben trägt, hält und Perspektive geben kann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/herrnhuter-bruedergemeine-trifft-auf-haltestelle-206320.html