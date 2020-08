Herbstfest in Emlichheim abgesagt

Emlichheim Das für den 12. und 13. September geplante Herbstfest in Emlichheim fällt erstmalig aus. „Die Regierung hat uns die Entscheidung abgenommen, da alle größeren Veranstaltungen vorerst bis zum 31. Oktober untersagt sind“, erklärt Anke Maathuis, 1. Vorsitzende vom „Verein Vier an der Vechte (VVV)“. Für die Gewerbetreibenden und Mitglieder der Werbegemeinschaft eine bittere Pille. Seitens der Werbegemeinschaft wird über ein coronakonformes Ersatzkonzept nachgedacht. „So könnte es am 12. September zum Beispiel einen Bummelabend geben. Aber eine Entscheidung ist auch hier noch nicht gefallen, da nicht ganz klar ist, was erlaubt und was nicht“, so Maathuis.