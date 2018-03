Heizung entzündet Dach in Ringe

gn Ringe. Bei einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Straße Wöstendiek in Ringe hat es am Montag gebrannt. In dem Heizungsraum einer Lagerhalle fing aus bislang unbekannter Ursache gegen 10 Uhr eine Hackschnitzelheizung an zu brennen, teilt die Polizei mit. Das Feuer breitete sich auf Teile des Daches aus und zerstörte eine Fotovoltaikanlage.

Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro beziffert. Die Freiwillige Feuerwehr aus Ringe-Neugnadenfeld war mit zwei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.