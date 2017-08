Heimatsänger Hoogstede treffen den Ton

Seit mehr als zehn Jahren veranstalten die Heimatsänger Hoogstede Singabende an Schutzhütten im gesamten Gebiet der Gemeinde. Die Bevölkerung nimmt das Angebot dankend an. Auch beim dritten und letzten Sommerkonzert am Donnerstag gab es viel Applaus.