„Heemnoabers 99“ feiern ihr 20-jähriges Bestehen in Laar

In vielen Orten in der Grafschaft und in den benachbarten Niederlanden gibt es schon seit vielen Jahrzehnten Heimatvereine. So auch in der Niedergrafschaft. Dort treffen sich die Mitglieder der „Heemnoabers 99“ bereits seit 20 Jahren.