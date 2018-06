Empfehlung - Hans-Martin Stier zu Gast in Emlichheim

Emlichheim Innovative Wege auf dem Gebiet des abendlichen Showentertainment beschreitet der Filmschauspieler Hans-Martin Stier, der einem breiten Fernsehpublikum sowohl als Film-Bösewicht als auch etwa als Soko-Kriminaldirektor Ben Schneider bekannt ist. Mit seiner Formation Stier Shipping Company – dahinter verbergen sich Helmut Lensing am Schlagzeug sowie Thom Brill und Stefan Kaspring an den Synthesizern – stellte er auf Einladung der Konzept Kultur Initiative Emlichheim am vergangenen Freitagabend im Haus Ringerbrüggen sein Programm „60.000 Seemeilen Geschichte und Musik“ vor, eine Mischung aus einer Lesung autobiografischer Anekdoten und einem bunten Mix musikalischer Darbietungen, die meist an Jazz, Blues oder Soul erinnern. Insbesondere wohl aufgrund der Überschwemmungen in Folge des Starkregens in Emlichheim – auch das Kellergeschoss des Hauses Ringerbrüggen war betroffen – fanden sich lediglich rund fünfzig Zuschauer ein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/hans-martin-stier-zu-gast-in-emlichheim-238409.html