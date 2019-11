Empfehlung - Hanna hat ein großes „Herz für Kinder“

Hoogstede Wow! Mit diesem tollen Ergebnis hat Hanna Scholten-Meilink selbst nicht gerechnet: 6153 Euro und 58 Cent sind durch ihre Spendenaktion zusammengekommen. Anfang des Jahres hatte die Neunjährige begonnen, Geld für arme und kranke Kinder zu sammeln. Im Sommer haben wir auf der GN-Kinderseite über ihr Vorhaben berichtet. Nun ist das Projekt beendet und der Betrag wird an die Hilfsorganisation „Ein Herz für Kinder“ überwiesen. Bei der Spendengala, die am 7. Dezember im ZDF läuft, wird Hannas Name dann im Banner-Durchlauf eingeblendet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/hanna-hat-ein-grosses-herz-fuer-kinder-331391.html