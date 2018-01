Empfehlung - Grundschule Emlichheim wird ab Sommer erweitert

Emlichheim. Mehr als 40 Jahre lang war die Grundschule Emlichheim groß genug, um alle Klassen zu beherbergen. Doch mit zunehmenden Aufgaben ist es in dem Flachdachbau an der Berliner Straße eng geworden. Nun muss das Gebäude erweitert werden. Dafür gibt es nach Angaben von Emlichheims Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters mehrere Gründe. Zum einen soll an der Grundschule ein Ganztagsbetrieb angeboten werden, wie auch schon in Laar und Hoogstede üblich. Auch für Inklusion und die Arbeit von Schulsozialarbeiter Norman Ensink werden Räume gebraucht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/grundschule-emlichheim-wird-ab-sommer-erweitert-220593.html