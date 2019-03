Empfehlung - Grüne fordern Informationen über Leckagen bei Emlichheim

Emlichheim„Das Unternehmen hat in den letzten Tagen jegliches Vertrauen verspielt, das es in der Niedergrafschaft bisher genoss“, schreiben die Grünen. Einen bereits angereisten Gutachter wieder weg zu schicken und ausserdem keine Verantwortlichen aus der Niederlassung in der Niedergrafschaft zum Klärungsgespräch dazu zu holen, sei nicht nachvollziehbar. Wenn ausgerechnet die regionalen Kräfte, die etwas zur sachlichen Aufklärung hätten beitragen können, von der Konzernleitung außen vorgelassen würden, steigere das die Besorgnis der Grünen. Kreisverwaltungsspitze und Bürgermeisterin Kösters „derart auflaufen zu lassen“, sei ein Affront.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/gruene-fordern-informationen-ueber-leckagen-bei-emlichheim-289013.html