Großes Interesse an der 2. Ausbildungsmesse in Emlichheim

Am 20. und 21. Juni fand in der Vechtetalhalle in Emlichheim die 2. Ausbildungs- und Praktikumsmesse statt. Der direkt Kontakt mit den Unternehmen soll den Schülerinnen und Schülern auch die oft vorherrschende Angst vor dem Berufseinstieg nehmen.