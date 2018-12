Goldene Olga: Dreifacher Erfolg für Milcherzeuger

Bad Zwischenahn/Hoogstede Familie Scholten-Meilink aus Hoogstede hat es erneut geschafft. Sie darf sich mit ihrem Milchviehbetrieb bereits zum zweiten Mal „Bester Milcherzeuger Niedersachsens“ nennen. Gisela Scholten-Meilink (43) und Wiljan Meilink (40) erhielten am Freitag im „Alten Kurhaus“ in Bad Zwischenahn aus den Händen von Rainer Beckedorf, Staatssekretär im Niedersächsischen Landwirtschaftsministerium, die „Goldene Olga 2018“ und einen Geldpreis in Höhe von 3500 Euro.

Voraussichtlich im Februar wird der Betrieb zudem für ein Jahr die lebensgroße, goldene Kuh-Statue zu Gast bekommen. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Wettbewerbs, der in diesem Jahr zum 18. Mal ausgeschrieben wurde, dass ein „Gold-Betrieb“ seinen Erfolg wiederholen konnte. Bereits im Jahr 2005 ging die „Goldene Olga“ an die Scholten-Meilink GbR.

Die Familie Scholten-Meilink bewirtschaftet in Hoogstede einen 125 Hektar großen Betrieb, davon sind 55 Hektar Grünland. Auf dem Hof werden 180 Milchkühe und ebenso viele Rinder als weibliche Nachzucht gehalten. Die Herde erbringt eine überdurchschnittliche Milchleistung von rund 11.100 Kilogramm pro Kuh und Jahr bei einem Fettgehalt von 4,20 Prozent und einem Eiweißgehalt von 3,40 Prozent. Die Milch wird an die DMK Deutsches Milchkontor eG geliefert.

Bronze gab es für Margret und Dieter Weusmann.

Die Geschichte der Hofstelle lässt sich bis ins Mittelalter zurückführen. Ab dem Jahr 1919 lautete der Familienname „Scholten“. Im Jahr 2001 fand eine große Betriebsumstellung statt. Hofnachfolgerin Gisela Scholten heiratete Wiljan Meilink aus Wielen, der ebenfalls Hoferbe war. Familie Meilink veräußerte die Hofstelle in Wielen und errichtete am Standort Hoogstede einen neuen Boxenlaufstall. Im November 2001 zog die gesamte Milchviehherde von Familie Meilink nach Hoogstede um.

Seitdem ist die Milcherzeugung der Hauptproduktionszweig, ergänzt vom Stärkekartoffelanbau und der Schweinehaltung. Gisela Scholten-Meilink und Wiljan Meilink sind beide im Betrieb tätig. Drei Teilzeitkräfte und ein Auszubildender helfen der Familie.

Die „Bronzene Olga 2018“ geht in diesem Jahr ebenfalls in die Grafschaft Bentheim: In Quendorf können sich Margret und Dieter Weusmann mit Tochter Anne und Markus Ahmann über die hohe Auszeichnung und ein Preisgeld in Höhe von 1500 Euro freuen. Die Familie bewirtschaftet einen 80 Hektar großen Betrieb. Auf dem Betrieb werden 90 Milchkühe und 85 weibliche Nachzuchttiere gehalten. Die Herde erbringt eine sehr gute Milchleistung von 10.600 Kilogramm pro Kuh und Jahr bei einem Fettgehalt von 4,28 Prozent und einem Eiweißgehalt von 3,54 Prozent. Die Milch wird an die DMK Deutsches Milchkontor geliefert.

Auch die in Samern in der Grafschaft ansässige Schepers GbR schaffte es unter die zwölf besten der rund 8500 niedersächsischen Milcherzeuger. Der Betrieb von Maria und Gerhard sowie Daniela und Andreas Schepers aus Samern wurde im Rahmen der Preisverleihung in Bad Zwischenahn vorgestellt und geehrt. Die Betriebsgemeinschaft bewirtschaftet in Samern 100 Hektar. Auf dem Hof werden 130 Milchkühe und ebenso viele Rinder als weibliche Nachzucht gehalten. Die Herde erbringt eine überdurchschnittliche Milchleistung von rund 11.545 Kilogramm pro Kuh und Jahr bei einem Fettgehalt von 3,78 Prozent und einem Eiweißgehalt von 3,37 Prozent. Die Milch wird an die Privatmolkerei Naarmann geliefert.