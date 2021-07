GN-Videoandacht: Friede soll sein

Schalom! Friede sei mit dir! Mit diesem Segen des Auferstandenen grüßt Pastorin Anne Noll an diesem Wochenende aus der lutherischen Friedenskirche in Emlichheim.

Gerade in diesen Tagen, in denen wir immer noch erschrocken sind über die Unwetterkatastrophe in Teilen Deutschlands, aber auch in der Ferienzeit, in der man Zeit und Muße hat, über sein eigenes Leben nachzusinnen, tut es gut, diesen Segen zu hören. Friede soll sein. Schalom, das ist mehr als ein Friede zwischen zwei Ländern. Es ist der innere Friede, der entsteht, weil man sich von Gott behütet und geführt weiß. Es ist Wohlergehen an Seele und Leib.

In der Videoandacht hören wir, wie Jesus Christus selbst uns diesen Schalom wünscht und wie er uns dazu aufruft, ihm nachzueifern in diesem Wunsch für die Welt, dass Frieden werde.