Die Kita wird zur Backstube

Emlichheim. Es ist ein besonderer Tag in der Kita „Krümelkiste“ in Emlichheim. Die Kinder wollen Amerikaner backen. Weil das für die kleinen Hände nicht so einfach ist, haben die Erzieherinnen sich Hilfe geholt. Maria Wieborg und Elfriede Kammel machen eigentlich im „Senfkorn“ nebenan einen Erwachsenenkursus. Aber so ist das in einem Mehrgenerationenhaus. Es ist für Kinder und Erwachsene da. Jetzt helfen Maria und Elfriede einfach mal bei den Kleinen aus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/gn-kinderseite-die-kita-wird-zur-backstube-236754.html