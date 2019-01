Gewinner der Weihnachtstaler Emlichheim stehen fest

Emlichheim Viele Niedergrafschafter zog es zur spannenden Verlosung in den Festsaal des Evangelischen Krankenhausvereins. Als Glücksfee durfte die Jüngste im Saal fungieren. Sie hatte eine Menge Lose zu ziehen, denn es gab insgesamt 40 Gewinner zu ermitteln.

Ausgelost wurden in diesem Jahr Preise im Wert von über 3000 Euro. Im Anschluss an die Ziehung der Weihnachtstaler wurden noch diverse Wurst- und Präsentkörbe an die Anwesenden im Saal verlost.

Den Abend im Festsaal des Krankenhausvereins moderierten die erste Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Marina Laarmann, und Bürgermeister Heinrich „Jöne“ Strenge in ihrer gewohnt lockeren Art. Die Hauptpreise der diesjährigen Weihnachtsverlosung der Emlichheimer Werbegemeinschaft gingen an Heinrich Brengen, Brunhilde Märlender und Johanna Dräger