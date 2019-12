Empfehlung - Geschenkideen und Backwaren auf dem Weihnachtsmarkt in Laar

Laar Auf dem Schulhof der Grundschule und vor dem Dorfgemeinschaftshaus können die zahlreichen Besucher von nah und fern an über 20 Ständen aus einem großen Angebot an Selbstgebasteltem, Weihnachtsschmuck, verschiedenem Gebäck, Likören, Pralinen, Marmeladen oder selbst gestrickten Socken und Schals auswählen. In vielen Ständen duftet es nach Glühwein, Waffeln, gebackener Leberwurst oder den nicht nur in den Niederlanden beliebten Oliebollen.(...)