Empfehlung - Geschäfte beim Moonlight-Shopping in Emlichheim „rappelvoll“

Emlichheim Am Freitagabend war es wieder soweit. Österreich steht in diesem Jahr im Mittelpunkt. Die Geschäftsleute verwöhnen ihre Besucher mit Zupfbrot, Mozartkugeln, Germbaguette, Obstler, Stiegl-Bräu oder österreichischen Weinen. Und so sind die Verkaufsräume bald rappelvoll, sodass kaum noch ein Durchkommen ist. Die Gäste lassen es sich schmecken, klönen mit Bekannten und schauen sich nebenbei um, was es in den Auslagen Neues zu entdecken gibt. Ein Gast aus Lathen, vor vier Jahren über Freunde auf die Veranstaltung aufmerksam geworden, bringt es auf den Punkt: „Ich komme immer wieder gerne. Das ist top, was die Emlichheimer Geschäfte auf die Beine stellen.“ Werbegemeinschafts-Vorsitzende Marina Laarmann freut sich über den von Jahr zu Jahr steigenden Besuch. „Im Vordergrund steht, unser Image und den Bezug zum Kunden zu pflegen“, sagt sie.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/geschaefte-beim-moonlight-shopping-in-emlichheim-rappelvoll-326072.html