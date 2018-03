Empfehlung - Generationswechsel im Hallenbad Emlichheim

Emlichheim. Am 31. März geht Willi Koop in den Ruhestand. Dann hat er fast 41 Jahre lang das Hallenbad in Emlichheim geleitet. „Natürlich kommt etwas Wehmut auf“, erzählt der Schwimmmeister, der in der vergangenen Woche seinen 65. Geburtstag gefeiert hat. Aber so richtig loslassen wird ihn seine alte Wirkungsstätte auch dann nicht. Dafür wird sein Sohn sorgen. Der 40-jährige Daniel Koop tritt am 1. April in die Fußstapfen seines Vaters.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/generationswechsel-im-hallenbad-emlichheim-229746.html