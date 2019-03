Empfehlung - „Generationen-Werkstatt“: Schüler bauen Solarmodule

Uelsen/Emlichheim Jeweils vier Schüler der Real- und Hauptschule in Emlichheim werden unter fachkundiger Anleitung ein Spielhäuschen für die Kindertagesstätte in Ringe-Neugnadenfeld sowie thermische Solarmodule bauen. „Das Schöne an unserer Arbeit ist, dass man am Ende etwas fertig hat, das man ansehen und anfassen kann“, erklärt Gerrit Büter, Geschäftsführer des gleichnamigen Bauunternehmens, den Schülern beim Projektauftakt. Auch für ihn sei es nach vielen Jahren im Baugeschäft immer noch ein schönes Gefühl, an einem Gebäude vorbeizufahren, das von seinem Team errichtet wurde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/generationen-werkstatt-schueler-bauen-solarmodule-284664.html