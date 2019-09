Empfehlung - Gemeinsame Pfarrstelle in Laar wieder besetzt

Laar Eva-Maria Franke ist die neue Pastorin der reformierten und altreformierten Gemeinde in Laar. Sie wurde 1959 in Meißen in Sachsen geboren. Nach dem Schulbesuch in Meppen und dem Studium in Göttingen, Wien und Heidelberg verbrachte sie ihr Vikariat und ihre Pastorin coll.-Zeit in Nordhorn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/gemeinsame-pfarrstelle-in-laar-wieder-besetzt-317714.html