Empfehlung - Gemeinden erhalten Zuschüsse für Sanierungen von Straßen

Emlichheim Für die Sanierung des Timmerwegs in Laar und der Ölstraße in Hoogstede erhielten die Bürgermeister der Gemeinden Laar und Hoogstede Mitte März Förderbescheide vom Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) Weser-Ems. Auch für die Wirtschaftswege Zum Fürstentum in Emlichheim, Riddergoar in Laar und Männeäckerweg in Ringe rechnen die drei Bürgermeister der betroffenen Gemeinden mit einer finanziellen Unterstützung durch das ArL aus dem Förderprogramm der integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE). Für diese drei Projekte liegen den Gemeinden die Zusagen für den vorzeitigen Beginn der beantragten Sanierungsvorhaben vor. Die Sanierung der fünf Straßen ist nach Angaben der Bauverwaltung der Samtgemeinde auch dringend notwendig. Lücken in der Pflasterdecke, Absenkungen und Fahrspuren und hochgedrückte Stellen in der Fahrbahnmitte sind einige Punkte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/gemeinden-erhalten-zuschuesse-fuer-sanierungen-von-strassen-292482.html