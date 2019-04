Anonymer Brief mit weißem Puder bei Emslandstärke geöffnet

Emlichheim Ein anonymer Brief mit einem unbekannten weißen Puder hat am Donnerstagmorgen einen Großeinsatz bei der Emslandstärke in Emlichheim ausgelöst. Ersten Informationen zufolge, gelangte der Brief ohne Absender über die Post in das Sekretariat der Verwaltung. Wie Peter Höning, Finanzgeschäftsführer des Unternehmens den GN berichtet, habe eine Mitarbeiterin den Briefumschlag geöffnet. Als sie das weiße Puder feststellte, ist die Polizei alarmiert worden. Um welche Substanz es sich gehandelt hat, ist noch nicht bekannt. Die zwei Mitarbeiterinnen des Sekretariats sollen nun dekontaminiert werden. Der obere Trakt des Verwaltungsgebäudes ist evakuiert worden. Das sieht auch der Notfallplan der Emslandstärke für solche Situationen vor.

Zahlreiche Feuerwehrkräfte sind derweil im Einsatz. Sie rückten gegen 10.51 Uhr unter dem Stichwort „H2X_Gefahrstoff“ zu dem Verwaltungsgebäude der Firma an der Emslandstraße aus. Die Wehrleute bauen zurzeit ein Dekontaminierungszelt auf, einige Kameraden tragen bereits besondere Schutzkleidung. Es sind auch Notärzte vor Ort. Ein ABC-Messwagen des Deutschen Roten Kreuzes ist bereits eingetroffen.

