Empfehlung - Freudenspiele sorgen für gute Laune in Haftenkamp

Haftenkamp. Das Vorstandsteam der Sportgemeinschaft (SG) Haftenkamp hat unter der Regie des 1. Vorsitzenden Gero Schläfke und seines Vertreters Gero Laarmann für das 31. Volksfest drei unterhaltsame Tage rund um das Sportlerheim „Igel“ an der Uelsener Straße arrangiert. Am Freitagabend war der Auftakt zum bunten Treiben des „Haftenkamper Oktoberfests“. Das Trio „Wies’n Power“ sorgte dafür, dass die Gäste in Dirndl oder Lederhosen bis in die frühen Morgenstunden tanzten und schunkelten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/freudenspiele-sorgen-fuer-gute-laune-in-haftenkamp-207826.html