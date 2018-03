Empfehlung - Freiwillige sammeln Müll in Laar

Laar. Alle Akteure waren am Samstagmorgen warm angezogen, denn das Thermometer zeigte sechs Grad unter null an. 40 Jäger und 20 weitere Helfer waren mit Warnwesten, Handschuhen und Müllsäcken ausgestattet, die seit 20 Jahren Alfred Hübers beim Abfallwirtschaftsbetrieb der Kreisverwaltung besorgt. Alle zogen aus und sammelten ein, was einfach in der Natur entsorgten worden war. Sie zeigten kein Verständnis für die Gefährdung der Flora und Fauna.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/freiwillige-sammeln-muell-in-laar-227798.html