Empfehlung - Freie Demokraten betonen ihre sozialpolitische Kompetenz

Emlichheim Die Landespolitikerin aus Hannover ist Sprecherin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung und Mitglied im Ausschuss für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Migration. Bruns hob in ihrem Vortrag zunächst die sozialpolitische Kompetenz der Liberalen hervor und meinte, die FDP hätte diese lange Zeit verheimlicht und andere Themen in den Mittelpunkt gestellt. Dabei seien soziale Fragen bereits in den Freiburger Thesen, dem FDP-Grundsatzprogramm aus dem Jahr 1971, in den Mittelpunkt gerückt. Gerade die hätten sie bewogen, sich in der Partei zu engagieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/freie-demokraten-betonen-ihre-sozialpolitische-kompetenz-339279.html