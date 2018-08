Empfehlung - „Flotte Bienen“ werfen seit 50 Jahren die Kugel in die Kegel

Emlichheim . Angefangen haben „Die flotten Bienen“ im Jahr 1968 im Kasino, später kegelten sie bei Möller, Banneke und Dreher. All die Bahnen gibt es schon lange nicht mehr, aber die „flotten Bienen“ sind immer noch aktiv. Seit einigen Jahren kegeln sie an jedem zweiten Montag in der Gaststätte Schuurman im Ortszentrum.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/flotte-bienen-werfen-seit-50-jahren-die-kugel-in-die-kegel-245115.html