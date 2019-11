Empfehlung - Flatterulmen zum runden Geburtstag der Naturschutzstiftung

Laar 20 Flatterulmen machte sich die Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim zum runden Geburtstag selbst zum Geschenk: Aus Anlass ihres 20-jährigen Bestehens war die Stiftung am Dienstagnachmittag auf einer Stiftungsfläche in der Gemeinde Laar aktiv. Vertreter aus Kuratorium, Beirat und Geschäftsführung pflanzten im Bereich zwischen dem vor sechs Jahren angelegten Schulwald am Vossland und der Vechte unter Anleitung von Antje Lübbers 20 Flatterulmen – den Baum des Jahres 2019. Weitere Bäume werden auf dieser Fläche am 29. November durch Schüler der Grundschule Laar und der Partnerschule „De Akker“ aus Gramsbergen in den Boden gesetzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/flatterulmen-zum-runden-geburtstag-der-naturschutzstiftung-330611.html