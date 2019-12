Empfehlung - Flashmob: Landwirte positionieren ihre Trecker

Emlichheim/Uelsen Vom Emlichheimer Landjugendheim aus sind am Mittwochnachmittag etwa 80 Traktoren in Richtung Emlichheim, Wilsum, Uelsen und Itterbeck für einen bundesweiten Flashmob gestartet. Die Landwirte positionierten ihre Traktoren an markanten Ortspunkten und verteilen Flyer, die ihr Anliegen erklären sollen. Die Protestaktion soll aber nur von kurzer Dauer sein: Am frühen Abend wollen sie sich wieder zurückziehen. Wie der Nordkurier berichtet, hatte das Bauern-Netzwerk „Land schafft Verbindung“ zu dem Flashmob aufgerufen. Sie sollen „aus Solidarität zu den Demonstrationen in den Niederlanden“ ein Zeichen setzen, dass die aktuelle Agrarpolitik „nicht von einem gesellschaftlichen Grundkonsens getragen wird“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/flashmob-landwirte-positionieren-ihre-trecker-in-emlichheim-335450.html