Empfehlung - Film „weit gereist – weit gekommen“ wird erneut gezeigt

EmlichheimVor Kurzem hatte der Dokumentarfilm „weit gereist – weit gekommen“ in der Aula in Emlichheim vor etwa 200 Gästen seine Premiere. In dem Film berichten mehrere Emlichheimer Neubürger über ihre Fluchterlebnisse sowie über ihre alte Heimat und über ihr neues Leben in Emlichheim. Neben einigen traurigen und tränenrührigen Momenten sorgten Filmszenen aber auch für ein Schmunzeln oder brachten das Publikum zum Lachen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/film-weit-gereist-weit-gekommen-wird-erneut-gezeigt-287406.html