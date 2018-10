Empfehlung - Feuerwehreinsatz im Strohkraftwerk in Emlichheim

Emlichheim Im Bioenergiekraftwerk in Emlichheim ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Innerhalb des Strohkraftwerkes brannten größere Mengen Stroh in der Produktionslinie. Die Feuerwehr Emlichheim war mit mehreren Kräften zur Stelle, um die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. Zur Brandbekämpfung mussten die Feuerwehrleute unter Atemschutz in das Gebäude gehen. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Äußerlich wurde das Gebäude nicht beschädigt. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/feuerwehreinsatz-im-strohkraftwerk-in-emlichheim-259779.html