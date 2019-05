Feuerwehr löscht Aufsitzrasenmäher in Großringe

Die Ortsfeuerwehr Ringe/Neugnadenfeld ist am frühen Freitagabend zu einem Fahrzeugbrand an den Männeäckerweg in Großringe gerufen worden. Auf einer größeren Rasenfläche war ein Aufsitzrasenmäher mit angehängtem Mähgeschirr in Brand geraten.