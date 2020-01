Empfehlung - Feuerwehr Laar erhält ein eigenes Gerätehaus

Laar Die Samtgemeinde Emlichheim war 2011 die erste Kommune im Landkreis, die einen Brandschutzbedarfsplan aufgestellt hat, um das Feuerwehrwesen allen Anforderungen entsprechend weiterzuentwickeln. Dieser Plan soll 2020 zum zweiten Mal fortgeschrieben werden. In den Blick dürfte in den nächsten Jahren die Situation des Feuerwehrhauses in Emlichheim rücken, das dem Vernehmen nach zu klein geworden ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/feuerwehr-laar-erhaelt-ein-eigenes-geraetehaus-339705.html