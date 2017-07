Feuerfüchse Emlichheim mit langer Warteliste

Die Emlichheimer „Feuerfüchse“ gibt es seit fünf Jahren. Für das Angebot, das sich an Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zehn Jahren richtet, gibt es eine lange Warteliste – so groß ist das Interesse an der einzigen Kinderfeuerwehr im Landkreis.