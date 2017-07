Empfehlung - Fast 3000 Starts bei „Fahrrad-4-Tagen“ des SV Grenzland

Laar. „Ach, du hier in Laar…!“, zeigt sich Antinus Pol aus Coevorden überrascht und begrüßt sein Gegenüber. „Bist du nicht…?“ Es ist inzwischen mehr als 20 Jahre her, dass sich die beiden ehemaligen Arbeitskollegen das letzte Mal gesehen haben. Nun treffen sie sich am Mittwochabend im Vereinsheim des SV Grenzland Laarwald, nachdem sie gerade von der 25-Kilometer-Tour der „Fahrrad-4-Tage“ zurückgekehrt sind, die der Niedergrafschafter Verein zum 21. Mal organisiert hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/fast-3000-starts-bei-fahrrad-4-tagen-des-sv-grenzland-201756.html