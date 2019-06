Familie van der Veen lädt zum Frühstück auf dem Bauernhof

Zu einem ganz besonderen Frühstück lädt Familie van der Veen am 7. Juli in Laar. Denn neben einem leckeren Frühstücksbuffet erwarten Besucher viele spannenden Einblicke in den Lebensalltag der Familie auf dem Bauernhof.